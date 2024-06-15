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Vox mini5 rhythm ヴォックス　ギター　アンプ
商品番号 V89051710559
商品名

Vox mini5 rhythm ヴォックス　ギター　アンプ
ブランド名 ヴォックス
特別価格 税込 2,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

上記写真の商品になります。Acアダプターにて動作確認済み本体とアダプターのみになります。購入は結構前と思いますがほとんど使わずに置いていました。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement853599.html
http://narcologia.ru/goods/waveform933117.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle663025.html

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