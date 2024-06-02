鈴木瑠偉 アクリルスタンド フォンタブ アクスタ

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商品詳細
KIDPHENOMENONデビューシングルWheelieFC限定完全受注生産品のアクリルスタンドとフォンタブ鈴木瑠偉ver.の2点セットです。今では販売していない貴重なものになります。新品未使用、未開封です。在庫アクスタ、フォンタブ共に2個ずつあるためお求めの方は購入前にコメントにてお伝えください♪お探しの方に届きますように(ᐡᴗ̫ᴗᐡ)♡
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