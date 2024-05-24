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- 【美品 使用頻度低】YAMAHA YAS-34 アルトサックス ケース付
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます✨YAMAHAヤマハアルトサックスYAS-34マウスピースハードケース付取扱いの手引き書【状態】4年ほど前に購入しました。こちらはあまり使用していませんでしたが2022年にメンテナンスをしています。その後はあまり使用していません。中古品のため細かい部分まで気になる方はご遠慮ください。【付属品】（写真１枚目に写っているものが全てです）ハードケース取扱いの手引き書マウスピース（４C）【梱包/発送】ハードケースを巻き段ボールで保護してお送りいたします。匿名配送です。宜しくお願い致します。種類···サックス
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