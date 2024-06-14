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商品詳細
なにわ男子長尾謙杜くんのアクリルスタンドです。購入時、中身確認の為に1度開封しましたが外に持ち出したり飾ったりはしておりません。素人保管ですので、神経質な方の購入はお控えください。
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http://narcologia.ru/goods/Sydney255849.html
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