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商品詳細
外袋から出して別の袋に入れ変え家で保管していました。未使用ですが、袋から出したので未使用に近いとしてあります。使用はしていないので綺麗です。別の袋に入れて発送します。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate894948.html
http://narcologia.ru/goods/cotton9661.html
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