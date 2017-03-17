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歩行者信号機 ガチャ アレンジ《+SOUND》
商品番号 B92131490638
商品名

歩行者信号機 ガチャ アレンジ《+SOUND》
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,864 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『ガチャガチャ信号機アレンジ』☆ミニチュア灯器コレクションをアレンジして本物と同じ動作をする様にしました。☆ネジ止め式に改造したので電池交換可能です！※電源交換しやすいように設計しました！※写真10枚目☆傷や汚れはありません✩.*■□◆□■【追加機能】■□◆□■□☆青信号で❮とおりゃんせ♪❯❮故郷の空♪❯❮カッコウ♪❯の【３曲】が流れます！■□◆□■□◆□■□◆□■□◆□■✄┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄『注意点』☆特にありません✄┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄『その他の情報』☆電源交換時は市販のボタン電池[LR41]2個で交換可能です！☆『信号機本体』『チェーン』『新品のボタン電池』『説明書』をお売り致します。★写真に写るサイコロは撮影用の土台ですので商品に含まれません✄┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄『実際の動作』◎電源ON◎2秒間全点灯◎2秒間全消灯①青が点灯❮カッコウ♪❯が流れます！②5秒間青点滅③15秒間赤点灯④青が点灯❮とおりゃんせ♪❯が流れます！⑤5秒間青点滅⑥15秒間赤点灯⑦青が点灯❮故郷の空♪❯が流れます！⑧5秒間青点滅⑨15秒間赤点灯①に戻り無限ループ✄┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄﻿┈┈┈✄#日本信号#信号機ガチャガチャ#ミニチュア灯器コレクション#ミニチュア#信号機#歩行者#歩行者信号
http://narcologia.ru/goods/secretarial160616.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring786396.html
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