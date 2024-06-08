今井俊満 無題 直筆サイン入りミクスドメディア

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今井俊満による1987年作、直筆サイン入りのミクスドメディア、大きいサイズの作品です。1928年京都市生まれ。武蔵高校在学中から絵を描き始め、荻太郎、梅原龍三郎、安井曾太郎などに師事。1950年東京藝術大学で1年間派遣学生として学び、1952年渡仏し、ソルボンヌ大学に学びました。日本を代表するアンフォルメルの画家として日本とパリを拠点に活躍。アンフォルメル運動を日本に紹介するとともに、日本画との融合にも取り組みました。2002年73歳で死去作品の状態は良好です。サイズ92×113種類...リトグラフ・石版画主題...抽象