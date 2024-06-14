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椎名林檎　マキアージュ　大型非売品ポスター☆
商品番号 U87747937282
商品名

椎名林檎　マキアージュ　大型非売品ポスター☆
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,115 円
在庫状況 あり

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商品詳細

椎名林檎さんの貴重なポスターです☆写真3.4の様な小さなシワがございます。四隅にピンホール、右上文字の上に破れあります。写真6丸めた状態で、筒か、箱に入れて発送致します☆サイズは縦約103cm横約73cm飾るとお部屋がとても華やかになります♪#他にもポスター出品してます☆東京事変
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