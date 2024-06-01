TANTO ワックス ピカチュウ プロモカード 2セット ポケモンカード

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ナガノワックス TANTOタントポケモンカード プロモ☆ピカチュウ1枚×2☆基本雷エネルギー1枚×2計4枚セット開封後すぐにスリーブに入れております。比較的美品かと思います。即購入可。返品交換不可です。種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)