利写　エフコ建水　五代　浄益作　極め箱　MA654

径 約14.0ｃｍ高 約7.2ｃｍスレキズ・サビ有神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください。＃利写＃エフコ建水＃五代＃浄益



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