美品 Edwards E-AMAZE-AS-4/M (Solid Burner)

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商品詳細
Edwards（エドワーズ）エレキベースE-AMAZE-AS-4/M(SolidBurner)ほとんど使う事がなく、引越しによる物の整理で出品致します大切に扱っていたのと、あまり使用回数もほとんどなく、とても美品かと思います。ベースの配送は初めてのため、少しお時間を頂きたいです。すぐに発送は出来ないと思ってください。（約1週間）もし購入された後にお時間を頂ければ、フレット磨きや、軽いメンテナンスをして配送出来るかもしれません。チューニングはドロップBにて使用しており、ネックのソリ等もそれに合わせてあります。大事にして扱ってくれる方だと嬉しいです。
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