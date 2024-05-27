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立原杏所　花鳥画　掛け軸　合わせ箱　水戸藩士　南画家　書画、骨董品、美術品
商品番号 G70363084168
商品名

立原杏所　花鳥画　掛け軸　合わせ箱　水戸藩士　南画家　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物主な画材...その他水戸藩士　南画家立原杏所の花鳥画　掛け軸です。合わせ箱経年の汚れ、シミ等あります。長さ200　幅41cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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立原杏所 花鳥画 掛け軸 合わせ箱 水戸藩士 南画家 書画、骨董品、美術品-
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