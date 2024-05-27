立原杏所　花鳥画　掛け軸　合わせ箱　水戸藩士　南画家　書画、骨董品、美術品

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商品詳細
絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物主な画材...その他水戸藩士 南画家立原杏所の花鳥画 掛け軸です。合わせ箱経年の汚れ、シミ等あります。長さ200 幅41cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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