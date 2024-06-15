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ネックのみ Edwards SUGIZO NISEKIKU ストラト エイジド
商品番号 C10329372579
商品名

ネックのみ Edwards SUGIZO NISEKIKU ストラト エイジド
ブランド名 エドワーズ
特別価格 税込 13,426 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他のものを購入するため出品しますネックエンドサイズ横幅5.6cm縦幅3cmロッド左右余裕ありフレット残量8割程度ナット溝摩耗ほぼなし【注意】ペグやストリングガイド等付属パーツは取り外しになりますまた業者に依頼したナット交換の際にひび割れが生じたとのことで補強痕があります使用に問題はありませんが留意くださいその他ご質問等ありましたらお気軽にお尋ねくださいストラトストラトキャスターローズウッドメイプルESPseレリックシグネチャー
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