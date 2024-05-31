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角偉三郎　合鹿小椀　朱　二客
商品番号 C23562058289
商品名

角偉三郎　合鹿小椀　朱　二客
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 33,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

漆作家　角偉三郎先生の合鹿小椀です。サイズ　直径12cm高さ7.5cm紙箱、布付きです　(作歴は付いていません)　　写真よりもう少し暗い色合いです新品未使用品ですが、自宅保管品のためご理解いただける方。
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