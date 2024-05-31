角偉三郎　合鹿小椀　朱　二客

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商品詳細
漆作家 角偉三郎先生の合鹿小椀です。サイズ 直径12cm高さ7.5cm紙箱、布付きです (作歴は付いていません) 写真よりもう少し暗い色合いです新品未使用品ですが、自宅保管品のためご理解いただける方。
http://narcologia.ru/goods/septet786619.html
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