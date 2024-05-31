ポケモンカード　ブラッキーVMAX CSR

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。※必ず自己紹介欄をご覧下さい。⚫︎ブラッキーVMAX⚫︎CSR⚫︎開封後スリーブに入れました。⚫︎美品⚫︎すり替え防止のため返品交換は受け付けません。※お値下げはしません。⚫︎神経質な方の購入はご遠慮下さい。⚫︎発送に2、3日頂きますので、ご了承頂ける方のみ購入検討をお願い致します。
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