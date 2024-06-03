超希少 SHISHAMO × 川崎フロンターレ 限定 ユニフォーム 松岡彩

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2019?年辺りに1試合限りでコラボされたベースボールシャツTシャツ試合当日にDAZNに年契約(当時10000円程)した人に数量限定で配布されました。恐らく50着も出回ってません。松岡彩さん個人の記名グッズは激レアで推しなら誰もが欲しい1着。ちなみにこれ着用するとファンサめっちゃして貰えるし何より目立ちます。画像4枚目から傷、汚れ箇所。ほか小さな引っ掛かりが数点あるかもです。サイズはフリーサイズで180cm以上の人でも着用可能。前開きなのでロンTやスウェットの上からも◎ロゴもナンバリングも可愛いです速乾素材のポリエステルなので夏フェスにも活躍します断捨離中のため出品です。値下げ交渉も受け付けておりますので宜しくお願いいたします。