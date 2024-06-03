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Vestax ベスタクス　ターンテーブル　PDX a1 / 2214 M.V.P
商品番号 V95943454705
商品名

Vestax ベスタクス　ターンテーブル　PDX a1 / 2214 M.V.P
ブランド名 ベスタスク
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎Vestaxベスタクス⭐︎ターンテーブル⭐︎PDXa1⭐︎2214/M.V.P視聴用として使用していましたが、買い替えのため出品します。動作確認済みです。レコード視聴可能でした。※純正カードリッジ付属しておりますが、針は劣化しています。カードリッジ交換は必要です。経年変化はありますが全体的には保存状態良好です。一部、ガムテープを剥がした跡が残っています。写真9枚目付属品純正スリップマット純正カードリッジ7インチホルダー本体クリアカバー中古品になりますのでご理解いただける方、返品やクレームはご遠慮下さい。
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