Vestax ベスタクス ターンテーブル PDX a1 / 2214 M.V.P ...



爆買い！ Vestax M.V.P 2214 / a1 ベスタクス ターンテーブル PDX DJ ... 爆買い！ Vestax M.V.P 2214 / a1 ベスタクス ターンテーブル PDX DJ ...



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⭐︎Vestaxベスタクス⭐︎ターンテーブル⭐︎PDXa1⭐︎2214/M.V.P視聴用として使用していましたが、買い替えのため出品します。動作確認済みです。レコード視聴可能でした。※純正カードリッジ付属しておりますが、針は劣化しています。カードリッジ交換は必要です。経年変化はありますが全体的には保存状態良好です。一部、ガムテープを剥がした跡が残っています。写真9枚目付属品純正スリップマット純正カードリッジ7インチホルダー本体クリアカバー中古品になりますのでご理解いただける方、返品やクレームはご遠慮下さい。