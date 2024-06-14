新品】Department56 ペパーミントパティ マーシー ナイトライト ...

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アメリカで購入して、日本では販売されていないレア物になります。未使用品ですが、ビンテージ品にご理解のある方、宜しくお願い致します。電源はスイッチでON/OFF変更出来ます。電源ONにすると、ライトが点灯しますが、ガラスのチューブに入ったラメが動き出しません。【サイズ】高さ約17.7cm他にもスヌーピーのグッズを出品しております。随時出品しますのでフォローしてチェック頂けると幸いです。#スヌーピー#snoopy#peanuts#ピーナッツ#department56#ビンテージ#フィギュア#インテリア#置物#ナイトランプ#レア#ナイトライト#ペパーミントパティ#マーシー