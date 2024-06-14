釜師 有坂吉興 懐中 筒釜 茶道具 共箱

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商品詳細
自宅保管品の為神経質な方はご遠慮ください。古いお品のご理解頂ける方よろしくお願い致します。ご不明な点ありましたらコメントよろしくお願いします。#茶道具#工芸#骨董#煎茶器#アンティーク#棚#茶器#和#茶室
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