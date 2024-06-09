「九成宮醴泉銘」高級カード式臨書手本　原碑拓本　書道

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#香遠の書道用品欧陽詢「九成宮醴泉銘」高級カード式近距離臨書手本のご紹介です。天下第一楷書と言われている欧陽詢「九成宮醴泉銘」を欧陽詢の原碑拓本、三井文庫に所蔵する端方蔵本を採用しました。取り出しやすいように、保存箱自体は引き出し式になっています。毎日一枚でもはじめてみませんか。貴方の素敵な書道ライフにいかがでしょうか。合計95頁厚手カード、防水加工 高画質収納箱付き。文字サイズ:4×4cm原碑サイズカード片面サイズ 26×10cm箱サイズ 27×11×4.5cm伝統的な臨書本をめくる煩わしさから解放して、一枚一枚のカード形式になって、近距離での臨書が実現しました。カードの材質はしっかりしていて、長く使用することができます。楷書を練習される方には是非お試しください。筆は含まれておりません。宅急便発送#香遠の書道用品#楷書#隷書#宣紙#初心者#楷書#九成宮醴泉銘#欧陽詢#姚孟起#習字#書道#趣味