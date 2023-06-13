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小沢健二　900番講堂講義　追講義　教科書
商品番号 H33515486960
商品名

小沢健二　900番講堂講義　追講義　教科書
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10/2に開催された小沢健二さんの900番講堂講義追講義教科書\u0026赤い山から銀貨が出てくるの2冊セットです。家族で参加したため何冊かございます。講義中は一読しており、開封しておりますが、シールは綺麗に剥がして使用したため、シールに破れ跡はありません。小沢さんが破るよう指示したページ3枚は破っておらず、書き込みなどはしておりません。ご質問などあればお気軽にコメントください。#オザケン#小沢健二#東大#追講義グッズ種類···その他
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