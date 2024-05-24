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【美品】純銀 純金張 切手プレート 重さ27.7g 国宝シリーズ 唐招提寺 4
商品番号 E48289229023
商品名

【美品】純銀 純金張 切手プレート 重さ27.7g 国宝シリーズ 唐招提寺 4
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 11,357 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な素材...純銀　純金国宝シリーズの純銀純金張りの切手プレートです。細やかなところまで表現された品物です。重さは27.7gです。コレクションとしてどうでしょうか?
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