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明治時代木版画三枚続きお岩伊右衛門☆豊原国周画
商品番号 S69713788675
商品名

明治時代木版画三枚続きお岩伊右衛門☆豊原国周画
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

明治時代木版画三枚続きお岩伊右衛門豊原国周画です。サイズは約24㎝×35.5㎝×3枚です。明治12年発行のものです。シミ、シワ、トリミング、裏打ちありです。状態は画像でご確認ください。古いものですので、ご理解の上でのご購入宜しくお願いいたします。
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明治時代木版画三枚続きお岩伊右衛門☆豊原国周画 | tiketa.co.za
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