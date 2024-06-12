かずら B2ポスター 販売促進用 さまぁ〜ず 芦名星 板野友美 美品

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かずらさまぁ〜ず（三村マサカズ大竹一樹）主演B2ポスターピン、テープ等、使用しておりません。サイズはB2(約51.5cm×約72.8cm)になります。商品の性質上、巻きジワ、多少の折れ等がある場合があります。又、経年による色褪せ、変色、汚れ等がある場合があります。ポスターの状態は写真でご判断ください。非常にキレイな状態だと思います。丸めて袋に入れ、筒に梱包して発送いたします。2、3枚であれば同梱可能でございます。まとめてご購入頂ける場合は値引き交渉可能です。すり替え防止のため返品はご遠慮ください。個人保管であり、紙製品となりますので完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。神経質な方は購入をお控えください。ご検討のほど宜しくお願いいたします。ジャンル（タレント/お笑い芸人）···男性グループグッズ種別···ポスターさまぁ〜ず三村マサカズ大竹一樹芦名星ベンガル井森美幸田中要次正名僕蔵酒井敏也載寧龍二岩松了保積ぺぺ長谷川朝晴小松和重永岡佑篠山輝信入来茉里尾上綾華足立麻美安藤王恵佐野泰臣つぶやきシロー手島優板野友美(AKB48）丘みつ子麿赤見