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【最終値下げ】ルパンレンジャー　パトレンジャー　ルパパト　変身銃　DX
商品番号 J13202849426
商品名

【最終値下げ】ルパンレンジャー　パトレンジャー　ルパパト　変身銃　DX
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』ダブル変身銃DXVSチェンジャールパンレッドセットやVSビークルシリーズDXブルーダイヤルファイターなどのセット☆小さいのも変身銃にセット出来ます。当時子供が遊んでいたので、多少傷などあるかもしれません。ご理解いただけると助かります。箱や説明書などはございません。フィギュアシリーズ...スーパー戦隊男の子　おもちゃクリスマス　誕生日　プレゼント
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