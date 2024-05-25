CASIO キーボード　光る鍵盤　LK215

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商品詳細
CASIOのキーボードです。数年前に購入し、娘がお遊び程度に少し使った後にしまっていました。アダプタを使用しての動作確認済です。全鍵盤、音がなり、普通に使えます。乾電池での動作確認はできていません（我が家に乾電池がなくて試せませんでした）箱や説明書はなく、写真にうつっている、本体とACアダプタのみです。スタンドやマイク、楽譜立てもありませんのでご了承願います。自宅保管していた中古品である事をご理解の上、検討お願い致します。CASIOLK215カシオ定価：¥38000#カシオ#CASIOLK215
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