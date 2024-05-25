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鼠志野茶碗　藤原敬介　日本工芸会正会員　共箱付　優品
商品番号 G72400988101
商品名

鼠志野茶碗　藤原敬介　日本工芸会正会員　共箱付　優品
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。藤原敬介　作鼠志野茶碗　横　約12.5cm高さ　約8.2cm1963.11.23購入祖父がコレクションとして購入したものなので、ほとんど開封もせず、大切に倉庫に保管していました。状態は写真の通りです。#志野茶碗#藤原敬介⚠︎お値引きは、まとめて購入してくださる方に限らせて頂きます。お気軽にコメントお待ちしております。※自宅保管していた為、気になられる方は購入をお控えください。※原則、普通郵便ですが商品によりゆうパックに変更あり※土日祝は、発送できませんのでご了承ください※作品に不備や問題がある場合は、到着後3日以内にご連絡下さい。※お品物は、写真の通りです。￼素人で正確にはわからない点もあります。お客様都合でのキャンセル・返品は、受け付けておりませんので、よくご検討のご購入をお願いいたします
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