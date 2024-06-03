KARE カーレ　フラミンゴ　アート　お値下げ不可です

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2022年に購入致しました。壁に飾っておりました。目立つ傷や汚れ擦れ等は御座いませんが、あくまでも中古品となりますのでご理解の上ご購入下さいませ。サイズ 幅90cm高さ120cm奥行き3.5cm素材 アート：リネン、アクリル絵の具フレーム：ポリウレタン、モミ無垢材(一部ハンドペイント)重量 2.1kg佐川急便より発送させて頂きます。よろしくお願い致します。