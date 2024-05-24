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森夏男作『麗』Mサイズ　A3
商品番号 G91598998146
商品名

森夏男作『麗』Mサイズ　A3
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 12,455 円
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商品詳細

森夏男　作者本人からの出品になります。A3(297×420㎜)　ジクレー、額縁付、直筆サイン、落款、エディションナンバー入り略歴日本大学芸術学部美術学科卒、元グラフィックデザイナー、元公立学校美術教師、宇都宮市民芸術祭奨励賞、国際芸術栄誉賞、オルセー世界芸術遺産作家認定、第27回オアシス2022大阪市教育長賞
http://narcologia.ru/goods/choice727385.html
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