BOSS Guitar Multiple Effects ME-80

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2015年大阪心斎橋の三木楽器で購入。何回か使用しています。新しいものを購入するため出品します。通電確認済み。別売ACアダプター、箱、説明書付き。表はほぼ傷なし、裏に若干傷があります。電池はご購入ください。※中古品かつ家庭内保管品である事はご了承お願いいたします。ブランド:BOSSスタイル:コンパクト・エフェクター商品寸法(長さx幅x高さ):42.5x21.5x6.5cm重量3.6kg電池単3x6本電圧:9ボルトアンペア数:300ミリアンペア進化し続けるCOSM技術による最新のアンプ・サウンドを搭載直感的でわかりやすいつまみによるユーザー・インターフェースヴィンテージから最新エフェクトまで厳選して搭載USBオーディオ・インターフェース機能を搭載#BOSS#ME_80種類···エフェクター・プロセッサーエフェクトタイプ···マルチエフェクター