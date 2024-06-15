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traveler guitar vaibrant deluxe V88X
商品番号 J15278691313
商品名

traveler guitar vaibrant deluxe V88X
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 21,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

出張の時に持って行こうと、去年の7月に購入しましたが、出張の機会が全くなくなってしまい、一度も外に持ち出さないままになってしまってるので出品します。ひと月ほどは家で弾いていたので、浅いスレとかはありますが、ネックの反りやフレットの減りなどもなく、比較的綺麗な状態です。あくまで中古なのでご理解ある方に購入して頂けらばと思います。
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