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GIジョー マスターピース・エディション　復刻1964年 GIジョー
商品番号 O27775025674
商品名

GIジョー マスターピース・エディション　復刻1964年 GIジョー
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　:HasbroGIJoeMasterpieceEditionActionSoldierOriginalReproduction1964GIJoeGIジョーマスターピース・エディションアクション・ソルジャーの1964年復刻GIジョードールとなります。イラスト入りストーリーブック付。状態は未使用品ですが。ケース上部にシミあり。
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