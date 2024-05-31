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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。【尾身周三】1943年新潟県生まれ。1960年新宿造形美術卒業。現在まで日本の古民家を中心に描いている油彩画家。「早春の飛騨路」民家のある風景技法：油彩額寸：795×915F20箱付き直筆サインあり美品ですが、中古品のため神経質な方はご遠慮ください。質問や画像の追加など、遠慮なくお申し付けくださいませ。
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尾身周三「早春の飛騨路」油彩 F20 公式サイト
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