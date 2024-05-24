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ちいかわ　ハッピーバッグ　2023 匿名配送
商品番号 A24187794457
商品名

ちいかわ　ハッピーバッグ　2023 匿名配送
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 5,612 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年ちいマより新品で購入して暗所にて保管していました。全く触っていないので新品ですが外装のビニール袋の止め口が緩いのか一度剥がれたので貼り直しています。中身は触っておりません。ちいマの段ボールを再利用して外装袋ごと箱に入れて発送させて頂きます。送料、手数料を加算した金額にさせて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/injure297067.html
http://narcologia.ru/goods/providence4394.html
http://narcologia.ru/goods/approximate747520.html

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