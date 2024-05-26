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限定 ジャダトイズ JADA ダットラ ダットサン ミニカー JDM 新品rd
商品番号 E22515664252
商品名

限定 ジャダトイズ JADA ダットラ ダットサン ミニカー JDM 新品rd
ブランド名 ジェイダトイズ
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご閲覧、ありがとうございます。#RayRayミニカー出品一覧はこちらをタップコンディション：新品未開封モデル名：JadaToys/ジェイダトイズMijo限定JDMTuners1/24ミニカーダットラ1972Datsun620PickupYokohamaJDM(レッド)メーカー：JadaToys/ジェイダトイズ追記事項：MiJoExclusives限定リリースサイズ：1/24スケール高さ:11.5cm横:25cm奥行:11.8cm(パッケージ寸法)素材：DieCastMetal100%コメント：当店取扱いミニカーはUS直輸入品の為、国内仕様に貼られる日本語表記注意書きシールは貼られておりません。HotRod、LowRider、ローライダー、JDM、USDM、旧車等、ジャンルに関係なくクールと思ったミニカーをセレクトしてます。発送時期：即日～2日以内で発送致します発送方法：ヤマト運輸(株)宅急便60サイズ発送状態：商品をプチプチでカバーの上、ダンボール梱包オーダーと異なる商品や不良品の場合を除き、パッケージ傷、初期不良等の対応、発送後のキャンセル、クレーム返品等、一切致しかねますので充分ご理解の上ご購入下さい。ありがとうございます。#RayRayミニカー出品一覧はこちらをタップADVANアドバンTruckinトラッキンJadaToysジェイダトイズジャダトイズAutoWorldオートワールドWellyウェリーMOTORMAXモーターマックスJohnnyLightningジョニーライトニングRacingChampionsレーシングチャンピオンNew-RayニューレイMaistoマイストGreenLightグリーンライトHotWheelsホットウィールKaidoHouse街道ハウスのミニカー出品中ジャンル（ミニカー）...車グッズ種類...海外メーカースケール...1/24
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