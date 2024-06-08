掛け軸 淸甫 靈峰飛翔 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

掛け軸淸甫靈峰飛翔絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）408×1018ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 淸甫 靈峰飛翔 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#淸甫#清甫#靈峰飛翔#霊峰飛翔#霊峰飛鶴#吉祥#招福#開運#長寿#新築#落成#新築祝い#落成祝い#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景