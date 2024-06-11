土屋仁応 Antelope A 7/30 ED30 マルチプル 新品

ご覧いただきありがとうございます。土屋仁応の木彫(樟)原型によるマルチプル作品です。【作家名】土屋仁応【作品名】AntelopeA7/30【サイズ】26.5(H)×22.5(W)×10(D)cm【素材・技法】レジン・彩色【エディション】30【作品コンディション】未開封作品証明書、作家自作専用箱付きです。作家本人による着色であるため彩色のパターンはランダムです。本体腹面には作家手書きのサインが入っております。〜土屋仁応（つちやよしまさ）〜木を彫って、森の動物や想像上の動物をつくる彫刻家。1977年生まれ、神奈川県出身。東京藝術大学大学院文化財保存学彫刻博士課程修了。円空大賞（円空賞）受賞。



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