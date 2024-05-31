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ポケモンカード　ギラティナvstar UR美品
商品番号 J28358576381
商品名

ポケモンカード　ギラティナvstar UR美品
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 3,276 円
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商品詳細

・商品・ギラティナvstarUR美品自引きし、すぐにスリーブに入れました。素人目ですが白カケや傷ありません！ご購入後のキャンセル及び返品はすり替え防止の為受付ておりません。トラブル防止の為プレイ用とし、神経質な方はご購入をご遠慮ください。発送の際は、防水と折れ防止をしっかり行います！即購入可・値下げ不可
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