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- 【虎渓山 水月窯 人間国宝荒川豊蔵 徳利】唐津風 水月窯 茶道具共箱付き
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商品詳細
【虎渓山 水月窯 人間国宝荒川豊蔵 徳利】唐津風水月窯茶道具共箱付き ムギワラ掲載写真の通り、傷や汚れは一切ありません。解説書はありません。高さ：１０．５ｃｍ横：約９ｃｍ＊大阪から防水完全梱包（着払い６０サイズ）で発送します。 私自身が責任をもって梱包し宅急便へ持ち込んで発送します。送料は上記からご自身でお調べください。また、送り先が同じで他の出品物とまとめ買いの場合は【値引】致します。種類...酒器
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