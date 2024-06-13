【陰陽道】鬼神画（魔除け・厄除け・悪霊退散・呪い返し・呪詛返し）［0002］

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中国妖怪・鬼神図譜 清末の絵入雑誌『点石斎画報』で読む庶民の信仰と俗習



直筆】鬼神画+陰陽道超入門［0012］スピリチュアルアート 開運絵画 ...



陰陽道】鬼神画（魔除け・厄除け・悪霊退散・呪い返し・呪詛返し）［b2］-



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中国妖怪・鬼神図譜 清末の絵入雑誌『点石斎画報』で読む庶民の信仰と俗習



中国妖怪・鬼神図譜



鬼神巫女 / たけふみ さんのイラスト - ニコニコ静画(イラスト)



銀光 講談一席話 松林亭伯圓 鬼神の於松 尾上梅幸 | 浮世絵 | 原書房 ...



中国の鬼神―天地神人鬼



国芳 新編 笠松鬼神傳 国芳画 松風亭琴調作 安政3年 (1856)刊 前編5編 ...

#神谷雅治の鬼神画・護符の一覧はコチラ18cm*18cmの鬼神画（アクリル画）です。印刷物ではなく、直筆の原画です。鬼神画は「鬼をもって鬼を制す」という陰陽道の思想に基づいて描かれたスピリチュアルアート（護符・開運絵画）です。邪鬼退散（厄除け・魔除け・除霊）・呪詛調伏・呪力向上・心願成就・波動調整にお役立てください。※光の加減で写真と実物の色が多少異なる場合があります。また、画材の特性上、色が時間とともに変化することもあります。特に白や赤が重ね塗りされている箇所は、変色しやすいです（白色が赤っぽくなります）。※神谷雅治（別名、秘密出版局）は、『陰陽道マニュアル』『今すぐ使える呪符３２８選』『呪い殺せ！』など数多くの陰陽道・呪符関連の本を出版している民間陰陽道の専門家です。また、呪術・呪い・神仙術・おまじない・お守り・神字・神代文字・霊符・呪符・呪咀・護符・御守り・霊符などの本も出版しています。※護符の特質上、金運上昇・復縁達成などの直接的表現が商品タイトルや説明文に書かれることがありますが、その効果・効能を１００％保証するものではありません。※呪殺符（または類する符）は呪詛の悪影響を解除することを目的としており、人の死を約束するものではありません。※スピリチュアルアート（開運絵画）という特質上、思想的主題を明確にするために、説明文（説明画像）に強い言葉の表現が含まれています。その点、ご理解の上、購入をご検討ください。#出品者「１３２」の他の商品はコチラ