KOSTA BODA ビンテージ花瓶

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商品詳細
スェーデン王室御用達のコスタボダ社のビンテージ花瓶。レインボーシリーズ廃盤品です。高さ 33.5cm直径 12.5〜14cm口の部分に一ヶ所目立たない４ミリ程の小さな欠けが有ります。(矢印)裏底に作品ナンバー有り。
http://narcologia.ru/goods/Sydney910149.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate121148.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming295492.html
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