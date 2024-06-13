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KOSTA BODA ビンテージ花瓶
商品番号 K29472254732
商品名

KOSTA BODA ビンテージ花瓶
ブランド名 コスタボダ
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スェーデン王室御用達のコスタボダ社のビンテージ花瓶。レインボーシリーズ廃盤品です。高さ　33.5cm直径　12.5〜14cm口の部分に一ヶ所目立たない４ミリ程の小さな欠けが有ります。(矢印)裏底に作品ナンバー有り。
http://narcologia.ru/goods/Sydney910149.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate121148.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming295492.html

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