KOSTA BODA ビンテージ花瓶

スェーデン王室御用達のコスタボダ社のビンテージ花瓶。レインボーシリーズ廃盤品です。高さ 33.5cm直径 12.5〜14cm口の部分に一ヶ所目立たない４ミリ程の小さな欠けが有ります。(矢印)裏底に作品ナンバー有り。



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