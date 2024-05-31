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- 【新品未開封】藤井風 キリンTシャツ ロンT Mサイズ
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商品詳細
ライブ会場で購入しました。表は左胸にワンポイント、バックプリントはキリンのイラストがとても可愛いです。《サイズ》M、長袖《カラー》黒◎即購入可◎お値段の交渉不可◎匿名配送※質問、ご購入された方はプロフ読まれたと判断致します
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