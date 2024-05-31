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【新品未開封】藤井風　キリンTシャツ　ロンT Mサイズ
商品番号 O98978045347
商品名

【新品未開封】藤井風　キリンTシャツ　ロンT Mサイズ
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 11,040 円
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商品詳細

ライブ会場で購入しました。表は左胸にワンポイント、バックプリントはキリンのイラストがとても可愛いです。《サイズ》M、長袖《カラー》黒◎即購入可◎お値段の交渉不可◎匿名配送※質問、ご購入された方はプロフ読まれたと判断致します
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