【新品未開封】藤井風　キリンTシャツ　ロンT Mサイズ

ライブ会場で購入しました。表は左胸にワンポイント、バックプリントはキリンのイラストがとても可愛いです。《サイズ》M、長袖《カラー》黒◎即購入可◎お値段の交渉不可◎匿名配送※質問、ご購入された方はプロフ読まれたと判断致します



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