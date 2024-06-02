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Bacchus　フレットレスベース　BJB-1R-FL 3TS　バッカス
商品番号 K34336829548
商品名

Bacchus　フレットレスベース　BJB-1R-FL 3TS　バッカス
ブランド名 バッカス
特別価格 税込 11,825 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入大丈夫です希望価格不可、値下げ不可Bacchus　バッカスBJB-1R-FL3TSBASSフレットレスベース購入後、ほぼ弾かず保管していた物です指板に弾き跡が薄らありますが、全体的にキズや打痕などない美品ですネックストレート金属パーツもキレイですガリノイズなし付属品なし現状のお渡しです弦も現状となりますエアキャップで巻いてリサイクルダンボールで梱包します#maborosi楽器種類...エレキベースシリーズ...Bacchus
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