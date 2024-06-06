EMINENCE LA6-CBMR 8Ω 6.5インチ エミネンス



ALPHA-6CBMRA 8Ω PAスピーカー交換用ウーハー ALPHA-6CBMRA 8Ω PAスピーカー交換用ウーハー



ALPHA-6CBMRA 8Ω PAスピーカー交換用ウーハー ALPHA-6CBMRA 8Ω PAスピーカー交換用ウーハー



BETA-6A 8Ω PAスピーカー交換用ウーハー BETA-6A 8Ω PAスピーカー交換用ウーハー



RED WHITE AND BLUES 8Ω ギターアンプ用スピーカー RED WHITE AND BLUES 8Ω ギターアンプ用スピーカー



BETA-6A 8Ω PAスピーカー交換用ウーハー BETA-6A 8Ω PAスピーカー交換用ウーハー



EMINENCE ( エミネンス ) BETA-6A 8Ω PAスピーカー交換用ウーハー 送料 ... EMINENCE ( エミネンス ) BETA-6A 8Ω PAスピーカー交換用ウーハー 送料 ...



EMINENCE ( エミネンス ) KAPPA-15LFA 8Ω PAスピーカー交換用ウーハー ... EMINENCE ( エミネンス ) KAPPA-15LFA 8Ω PAスピーカー交換用ウーハー ...



EMINENCE ( エミネンス ) RED WHITE AND BLUES 8Ω ギターアンプ用 ... EMINENCE ( エミネンス ) RED WHITE AND BLUES 8Ω ギターアンプ用 ...



KAPPA-15LFA 8Ω PAスピーカー交換用ウーハー KAPPA-15LFA 8Ω PAスピーカー交換用ウーハー



Amazon | EMINENCE (エミネンス) ギター用スピーカーユニット PRIVATE ... Amazon | EMINENCE (エミネンス) ギター用スピーカーユニット PRIVATE ...



THE TONKER 8Ω ギターアンプ用スピーカー THE TONKER 8Ω ギターアンプ用スピーカー



Amazon | EMINENCE (エミネンス) ギター用スピーカーユニット PRIVATE ... Amazon | EMINENCE (エミネンス) ギター用スピーカーユニット PRIVATE ...



ALPHA 3-8 8Ω フルレンジスピーカー ALPHA 3-8 8Ω フルレンジスピーカー



THE TONKER 8Ω ギターアンプ用スピーカー THE TONKER 8Ω ギターアンプ用スピーカー



EMINENCE ( エミネンス ) BETA-6A 8Ω PAスピーカー交換用ウーハー 送料 ... EMINENCE ( エミネンス ) BETA-6A 8Ω PAスピーカー交換用ウーハー 送料 ...

エミネンスのスピーカーユニットになります。外観は写真の通りです。音出し、確認しました。問題ありません。先日、こちらで2個セットで購入し、１つを使用しました。キャビネットに設置しての使用はしていないものになっております。markbassの小型アンプのスピーカーが飛んだので、こちらに変えました。良い音で満足してます。サウンドハウス価格、14800円、取り寄せになっております。元箱(緩衝材入り)に梱包の上で、緩衝材、段ボールに入れ発送致します。以下、商品説明ページから引用です。エミネンスのAmericanStandardSeries、LA6-CBMR。8ΩのPAスピーカー交換用ウーハーです。エコノミーな打抜き加工のシャーシで製造されたフレームを装備。500Hz-5.4kHzの周波数帯を有する、コストパフォーマンスに優れたモデルです。■口径：6.5\"■インピーダンス：8Ω■許容入力：300W■周波数レンジ：500Hz-5.4kHz■感度(1W/1m)：97.8dB■マグネット：フェライト■サイズ：167.4mm：MajorDiameter152.4mm：FlattoFlatDiameter70.4mm：奥行■重量：3.04kg■その他：■マグネット重量：1.01kg■ボイスコイル：1.5インチ■ボイスコイル：Coppervoicecoil■コイルフォーマー：Polyimideformer■バスケット：Pressedsteelbasketwithtruncatedsides■コーン：Papercone■エッジClothconeedge■ダストキャップ：Solidcompositionpaperdustcap■バッフル径：144.5mm■ねじ穴サイズ：5.8mm■ねじ穴間の直径：153.9mm MountingHolesB.C.D.■AmericanStandardSeriesフレームがエコノミーな打抜き加工のシャーシで製造されたコストパフォーマンスに優れたモデルです。12個のユニークなモデルを備え、幅広い用途に対応可能。他社のスピーカーラインアップにはない、低価格を実現しています。