16dソフビコレクション　オカダ・カズチカ

16dソフビコレクション オカダ・カズチカ購入後即暗所で保管してました。新品、未開封てす。購入後から今まで触れて来なかったので、もし箱、ソフビ自体に汚れ、キズが御座いましたら、当初からだったと思って頂いて結構です。写真2枚目の中身の上にラバーコースター？らしき物も付いています。あらゆる面の写真を撮りましたので、ご確認の上でお求めください。ジャンル（スポーツ選手）...その他



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