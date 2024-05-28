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16dソフビコレクション　オカダ・カズチカ
商品番号 V44037504116
商品名

16dソフビコレクション　オカダ・カズチカ
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 1,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

16dソフビコレクション　オカダ・カズチカ購入後即暗所で保管してました。新品、未開封てす。購入後から今まで触れて来なかったので、もし箱、ソフビ自体に汚れ、キズが御座いましたら、当初からだったと思って頂いて結構です。写真2枚目の中身の上にラバーコースター？らしき物も付いています。あらゆる面の写真を撮りましたので、ご確認の上でお求めください。ジャンル（スポーツ選手）...その他
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