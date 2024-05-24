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LTOパワードミキサーＲＭＸ2408DFX
商品番号 I97141835980
商品名

LTOパワードミキサーＲＭＸ2408DFX
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。未使用に近い物を知人から譲り受けましたが動作確認しただけで使用しませんでした。状態はとても綺麗で使用感ありません。使用説明はサイトにてご確認下さい。説明と電源コード付属致します。寸法　W55H27D20よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/shuttle863225.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose723540.html
http://narcologia.ru/goods/revamp870422.html
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