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B'z ライブツアー9/10静岡 プレート、チャーム、リストバンド、ステッカー
商品番号 K87405521874
商品名

B'z ライブツアー9/10静岡 プレート、チャーム、リストバンド、ステッカー
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 3,312 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B'zライブツアーPleasure2023STARSツアーグッズ、ガチャ9/10静岡エコパスタジアム　計4点・メモリアルプレート・会場限定チャーム＆リストバンド　（カプセルは付きません）・ツアーロゴステッカー（日付入り、非売品）素人保管ですので、神経質な方は購入ご遠慮下さい。バラ売り不可です。人気グループ···B'zグッズ種類···ガチャガチャ
http://narcologia.ru/goods/approximate673520.html
http://narcologia.ru/goods/marshal912480.html
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