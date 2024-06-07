書道 硯 歙州硯 ９②

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みにすた＠感動硯作家です。書画をかくのがもっと楽しくなる、墨をする時間が楽しくなる硯を作っています。みにすた流の硯チューニング（墨池墨堂の作り変え）した歙州硯です。石紋は魚子紋です。墨おりよく、墨色もよい、更に発墨して墨の伸びもよく、気持ちよく磨れる様に作っています。濃墨から淡墨まで使えて、よい線が書けます。油煙墨、松煙墨ともよい硯です。かな（～半紙）、漢字（～半紙）、水墨画ともによいです。サイズ：12.7×7.2×1.6㎝重量：316g＊唐木は良好です。＊墨と同梱であれば墨を300円／本お値引きします。＊発送方法は未定ですが、輸送補償のあるメルカリ便を使用しています。#みにすた硯（感動硯）↑硯の一覧をはこちらをクリックください。販売中のみ表示にチェックをつけると、より見やすいです。硯チューニング：墨おり、墨色、墨の伸びを良くして、よい書画が書ける様にする整備の事です。書画が上手くなった気がするとよく言われます。（硯の使い方補足）硯は使いはじめより、３～４回使った後で本来の性能を発揮します。磨り味、墨色とも最初からよいと思いますが、数回使うと更に良くなります。硯の作り方次第で、出て来る硯の傾向です。書 書道具 墨硯 スズリ すずりかな 仮名 漢字 日本画 水墨画 墨絵 絵手紙 端渓硯 歙州硯 中国硯書道・習字用品...硯