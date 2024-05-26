【BIG Tee】 Petit Brabancon プチブラバンソン Tシャツ

★★☆ご覧頂き誠にありがとうございます☆★★☆フォロー割りの詳細につきましてはコメント欄をご覧ください☆☆送料は当方で負担させて頂きます、発送は通常の定形外（匿名発送ではございません）でお送りさせて頂きます。☆土・日・祝日と木曜日の12：30時以降は発送出来ません、また直接販売はしておりません。----------------------------------------------------------------------------------------□サイズXL身幅（脇下から脇下まで）59cm,肩幅(直線で)48cm,着丈69cmぐらいです。 □色・コンディション色は黒。大きなダメージもなく、中古を使用される方でしたら、問題ない程度です。 #wingb #wingb51 39 11330922----------------------------------------------------------------------------------------京DIRENGREYsukekiyoPetitBrabanconL'Arc〜en〜CielMUCC----------------------------------------------------------------------------------------☆古着・中古で仕入れしておりますので、使用期間・頻度は不明になります。また身長体重・着衣写真も掲載できません。着方や体系は個人差ありますので、実寸を参考にご自分の洋服と比較して頂ければ確実かと思います。



Amazon | Petit Brabancon プチブラバンソンTシャツ White サイズXXL ...



Amazon | ○○petit○brabancon○fetish○完全盤購入者○限定○Tシャツ ...



Resonance of the corpse - MAVERICK STORE



Petit Brabancon - MAVERICK STORE



Petit Brabancon Oversized T-Shirt by 大森巳加商店（Ohmori Mika ...



Petit Brabancon/プチブラバンソン/別注ロングスリーブ Tシャツ



Petit Brabancon/プチブラバンソン/別注ロングスリーブ Tシャツ



2023年最新】プチブラバンソン tシャツの人気アイテム - メルカリ



2023年最新】petit brabancon tシャツの人気アイテム - メルカリ



Petit Brabancon×ヴィレッジヴァンガード ～コラボグッズ発売決定！！～



2023年最新】プチブラバンソン tシャツの人気アイテム - メルカリ



未使用】Petit Brabancon プチブラバンソン 限定Tシャツ DIR EN GREY ...



Petit Brabancon - MAVERICK STORE



Amazon | Petit Brabancon プチブラバンソンTシャツ White サイズXXL ...



Petit Brabancon/プチブラバンソン/別注ロングスリーブ Tシャツ