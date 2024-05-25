有言実行三姉妹シュシュトリアン　バルミラクルペンダント

有言実行三姉妹シュシュトリアンのバルミラクルペンダントです。玉は黄色のみ、写真に写っている物で全てです商品の状態は写真でご確認ください。⚠バラ売り不可。現状品。質問等御座いましたらお気軽にコメント下さい！気になる、又はご購入前にプロフィール閲覧お願いしますm(__)m



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